Padova, al via il master degli "spin doctor": aperte le iscrizioni alla seconda edizione

L'Università di Padova e YouTrend annunciano l'apertura delle iscrizioni alla seconda edizione del Master di I livello in "Social Media, Opinione Pubblica e Marketing Politico Elettorale'', un format fortemente innovativo che dà agli studenti la possibilità di interagire con i maestri della comunicazione politica, e di mettersi alla prova con costanti attività laboratoriali, valutate dai più noti esperti del settore. La prima edizione si è chiusa, pochi giorni fa, con la presentazione e la valutazione dei lavori di gruppo curati dagli studenti, che hanno elaborato una vera e propria strategia di campagna elettorale di fronte a una giuria composta dal team di Quorum/YouTrend (Martina Carone, Giovanni Diamanti e Lorenzo Pregliasco) e dal Senatore Filippo Sensi - già portavoce prima di Renzi e poi di Gentiloni a Palazzo Chigi - il quale ha elogiato i lavori presentati definendoli ''di rara qualità, dal valore strategico difficilmente rintracciabile in altri contesti''. Per il prof. Claudio Riva, direttore del Master, quest'ultimo rappresenta ''un'opportunità unica nel panorama accademico odierno per formare professionisti della comunicazione politica e del marketing elettorale.

Gli insegnamenti, infatti, prevedono un perfetto equilibrio fra la dimensione più teorica e accademica degli insegnamenti proposti dai docenti dell'Università di Padova, e quella più pratica e professionalizzante coordinata dagli esperti di YouTrend''.

Il corpo docente del Master si compone, infatti, sia di professori universitari sia professionisti in grado di trasmettere agli studenti le proprie competenze attraverso un punto di vista diverso da quello tipicamente accademico. Nel corso della prima edizione si sono alternati sulla cattedra dell'Università di Padova personalità come la giornalista Cecilia Sala, lo spin doctor Luigi Di Gregorio, l'ex capo di Gabinetto di Mario Draghi a Palazzo Chigi, Antonio Funiciello, e il responsabile delle storiche campagne elettorali di Silvio Berlusconi, Antonio Palmieri. Le attività del Master avranno inizio il 1° dicembre 2023. Le lezioni si svolgeranno nel weekend - prevalentemente in presenza - presso le sedi dell'Università di Padova. Il Master ha un costo totale di 4.872,50euro, e le pre-iscrizioni rimarranno aperte fino al 6 ottobre 2023. Maggiori informazioni sono rintracciabili sul sito dell'Università o sui profili social ufficiali del corso