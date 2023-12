Bando concorso docenti, secondaria: 20.575 posti. Tabelle distrubuzione per regione e tipologia insegnamento

Pubblicato dopo mesi di attesa i bandi del concorso straordinario ter per docenti, previsto nell'ambito del Pnrr e atteso da oltre un anno. I posti a disposizione sono circa 30 mila per coprire 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado, mentre circa un terzo dei posti riguarda gli insegnanti di sostegno.

Concorso docenti: i bandi, le tre prove, i requisiti e i titoli di studio, come fare domanda

I numeri: ulteriori posti in arrivo

Come indicato nel bando ricordiamo inoltre che «l’amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa». A breve arriverà anche il decreto per allargare il numero di posti da 30mila a oltre 44mila: il ministero di viale Trastevere ha chiesto infatti l’autorizzazione al Mef per mettere a bando 14.438 posti

Le domande possono essere inoltrare dalle ore 14 dell’11 dicembre alle 23.59 del 9 gennaio.

Con riferimento alle scuole secondarie, vediamo di seguito i requisiti di partecipazione al concorso e la distribuzione dei posti disponibili per regione.

Posti per regione (scuola secondaria)

Per partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni, è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Per i 24 CFU bisognerà indicare data di conseguimento

Di seguito le indicazioni contenute nel bando per quanto riguarda i posti disponibili nelle varie regioni per materia di insegnamento.

Processo di selezione

Le prove di ammissione sono duddivisi in una prova orale e una scritta. La prima verrà svolta al computer con in un tempo massimo di 100 minuti e sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla a crocette sulle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico.

Tramite lo stesso test verranno inoltre accertatate la conoscenza della lingua inglese (è richiesto il livello B2) e le competenze digitali. Le domande, in particolare, saranno così distribuite:

10 domande di ambito pedagogico,

15 di ambito psicopedagogico e quindici di ambito metodologico didattico.

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2

5 quesiti sulle competenze digitali in merito all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi multimediali

La prova orale e la lezione simuata

Una volta superato lo scritto si accede alla prova orale che mirerà invece ad accertare la conoscenza nella materia su cui ci si presenta ma anche le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione, l’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. È stata inoltre introdotta una lezione simulata in classe che verrà svolta davanti alla commissione allo scopo di verificare le effettive qualità didattiche del candidato.