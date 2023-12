Concorso docenti scuola 2023, al via il bando: cosa c'è da sapere

Lunedì 11 Dicembre 2023, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 10:36

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato i concorsi per l'assunzione in ruolo di oltre 30.000 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, seguendo le nuove modalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I bandi, pubblicati sul sito del Ministero, prevedono la copertura di 9.641 posti nella Scuola primaria e dell'infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e secondo grado. Il Ministero è in attesa dell'autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14.000 posti. Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolinea l'impegno nel valorizzare il ruolo dei docenti e garantirne la presenza anche nelle zone più disagiate del Paese. Secondo le regole del Pnrr, i candidati ai concorsi per la Scuola secondaria possono includere coloro che hanno svolto almeno 3 anni scolastici di servizio nelle istituzioni scolastiche statali nei 5 anni precedenti. Il concorso prevede prove scritte e orali, con una parte scritta in modalità 'computer based' che include domande su conoscenze pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e linguistiche. La prova orale valuta le competenze disciplinari, didattiche generali, la capacità di progettazione e l'uso delle tecnologie. Una novità è l'introduzione di una lezione simulata per valutare le effettive capacità didattiche dei candidati.