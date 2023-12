Scuola, iscrizioni alle superiori dal 18 gennaio: come fare. Le novità: tecnologico-professionale e liceo made in Italy

Apriranno il 18 gennaio le iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno scolastico 2024/25, per il quale il Ministero dell'Istruzione ha introdotto due importanti novità per quanto riguarda gli indirizzi tra cui scegliere. Sulle modalità di iscrizione, il Ministero renderà disponibili a breve tutte le istruzioni necessarie tramite circolare. Il tempo disponibile per completare le iscrizioni è limitato: ultimo giorno utile il 10 febbraio 2024.

Licei "3 anni in uno", lo stop. Il piano anti-diplomifici: controlli su presenze e iscrizioni a ridosso della maturità

Il liceo del Made in Italy

Da settembre 2024 gli studenti avranno a disposizione un nuovo percorso formativo che si pone l'obiettivo di formare giovani con conoscenze specifiche per la gestione d'impresa e le strategie di mercato, con un particolare focus sulle imprese del Made in Italy.

Il nuovo indirizzo avrà come materie fondamentali le scienze economiche e giuridiche, ma anche le lingue straniere (almeno due) e competenze imprenditoriali che si coniugheranno strettamente con le filiere produttive.

Alcuni sindacati della scuola (in primis Flc Cgil) si sono espressi criticamente in merito al nuovo percorso formativo, che rappresenta d'altra parte un progetto da mesi nei piani di governo.

La nuova filiera tecnologico-professionale: di che si tratta

Il prossimo anno scolastico vedrà inoltre la sperimentazione della nuova filiera tecnologico-professionale “4+2”, ovvero composta da quattro anni di formazione secondaria seguiti da due anni in Its Academy. Si tratta di un modello attualmente in fase volontari che ha come obiettivo incentivare l'internazionalizzazione delle competenze tramite certificazioni e metodologie innovative, facilitando inoltre l'apprendimento "on the job".