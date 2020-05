Ultimo aggiornamento: 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Canzoncine percantate sotto i palazzi del potere, bambolotti lasciati a terra in piazza e peluche con messaggi al fianco con su scritto “a settembre non ci saremo”. Si sentono abbandonati, proprio come quei giochi lasciati in terra, i gestori e gli educatori degliprivati che, chiusi da mesi ormai, non percepiscono la retta da parte delle famiglie né aiuti concreti dallo Stato. Sei mesi senza rette, conda pagare, manderebbero in crisi qualunque impresa. E le strutture educative private dedicate ai bambini rischiano di sparire.Ieri sono scesi in piazza, con una protesta promossa dal, in gruppi da 100 perché di più non potevano essere autorizzati e nel rispetto delle regole del distanziamento hanno fatto sentire la loro voce. Da, passando perNellail flash mob ha interessato piazza Montecitorio, a Milano erano in in piazza Città di Lombardia e così via nelle altre città davanti alle sedi delle singole Regioni. Avevano cartelli su cui raccontavano la loro condizione: “Siamo stati dimenticati” è il messaggio più ricorrente. sono a rischio migliaia di posti di lavoro ma anche tantissimi posti nei nidi. Sono circa 510mila i bambini accolti in Italia nelle strutture private per l'infanzia. Dove andranno se gli asili privati chiudono?