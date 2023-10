Alaska, il villaggio "gestito" dai cani: cosa fanno per la comunità

Lunedì 23 Ottobre 2023, 11:25

Nel remoto angolo dell’area Valdez-Cordova in Alaska, esiste un villaggio di nome McCarthy dove i cani superano in numero gli esseri umani e godono di una libertà ineguagliabile. I pelosetti del territorio alaskano svolgono un ruolo essenziale nel mantenere lontani gli animali selvatici e vengono trattati con particolare affetto da chi ci vive; inoltre la loro condotta riflette un rispetto impeccabile per gli spazi altrui. Recentemente Allyson Overland, un'influencer che viaggia per il mondo in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe, Kenai, ha documentato il lungo viaggio per raggiungere McCarthy a bordo di un furgone. La donna ha dichiarato: "Appena ho sentito parlare di una città dell'Alaska gestita dai cani, ho sentito il bisogno di venire a verificarlo di persona." Dopo un viaggio di quasi 100 km su una strada sterrata e un'ora di cammino a piedi, in quanto non era possibile proseguire in auto, ha potuto finalmente sperimentare questa realtà unica. Cani che si muovono liberamente, rispettando gli spazi degli altri e benvenuti ovunque, sia nei luoghi pubblici che in quelli privati. I cani hanno una lunga storia in questo luogo. McCarthy era originariamente la capitale dello slittino agli albori dell'Alaska e oggi, non sono solo mezzi di trasporto, ma partecipano anche a competizioni sportive, contribuendo al contempo a tenere il villaggio al riparo dalle incursioni della fauna selvatica. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



Leggi anche: -- GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GLI ANIMALI VITTIME SILENZIOSE: PARTE LA RACCOLTA FONDI