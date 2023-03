Ufo, la montagna giapponese (a forma di piramide) che sembra una calamita. I residenti: «Qui la casa degli alieni sulla Terra»

Una torreggiante montagna a forma di cono che le bussole non riescono a comprendere. Megaliti a forma di sfinge disposti nelle vicinanze secondo uno strano schema. Antichi resti di una civiltà dimenticata circondati dalla natura selvaggia. La montagna Senganmori, alta solo 500 metri, nella prefettura di Fukushima è avvolta nel mistero. Fuori dal Giappone, Fukushima è meglio conosciuta come la regione più colpita dal devastante tsunami del 2011, che ha causato il disastro nucleare e ha dato origine a molte leggende sui vegetali e insetti mutanti nella prefettura. Ma da oltre 30 anni, il villaggio isolato di Iino - sul lato della montagna Senganmori - è associato a misteri extraterrestri, con decine di migliaia di viaggiatori che ogni anno fanno il pellegrinaggio per vedere di persona.

Ufo a Senganmori, una storia iniziata nel 1972

Nella cittadina sarebbero stati recuperati 3.000 oggetti di origine aliena. Il MailOnline ha indagato in un articolo apparso oggi sul sito sui segreti del sito. La storia inizia nel 1972. Testimoni segnalano un grande oggetto conico luminoso vicino alla misteriosa montagna Senganmori. All'età di 25 anni, Tsugio Kinoshita è convinto di aver visto qualcosa di extraterrestre mentre faceva escursioni con gli amici: «Questa cosa spiccava davanti a me», ha detto a Vice World News l'anno scorso. «Iniziava e si fermava nel cielo blu. Poi, all'improvviso, era scomparsa». Negli anni successivi, la piccola "città" di Iino (ora integrata nella città di Fukushima) è diventata gradualmente un punto di avvistamento e di appassionati di alieni.

Mistero ufo, il museo

Dal 1992, il museo a forma di Ufo rosa Fureaikan sul lato della montagna ha raccolto e curato 3.000 manufatti - possibili prove di vita extraterrestre. Questi includono documenti classificati della Cia. Il museo stesso è stato aiutato a prosperare con finanziamenti governativi distribuiti tra il 1988 e il 1989. Oggi, circa 30.000 persone ogni anno fanno pellegrinaggio al museo, intorno al quale gli abitanti hanno costruito la loro comunità. Le storie di un villaggio isolato costruito intorno a una montagna che sembra una piramide artificiale di antico disegno o una base aliena sotterranea, hanno contribuito a creare un'industria turistica da zero. Il villaggio ha persino una mascotte: un piccolo alieno grigio con grandi occhi scuri che appare in diverse forme di statue in giro per la città per guidare i turisti verso la cima. Ma per molti, questo non è solo una trappola per turisti. Iino fornisce ai credenti una base di ricerca e indagine dalla quale comprendere le loro credenze. Parlando con i residenti di Fukushima nel 2020, un reporter di Japan Forward ha detto: «Senganmori non è uno scherzo. Loro (gli UFO) si presentano davvero in zona...».