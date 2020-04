Scoperto a 800 anni luce dalla Terra un pianeta gigante roccioso che non dovrebbe esistere, eppure c'è

Un cuore caldo e un corpo freddo, anzi roccioso, se poi aggiungiamo che ha una massa 40 volte più grande del nostro pianeta, allora c'è qualcosa che non torna. Almeno secondo le nostre attuali conoscenze.

Il mostro ha un nome degno della sua particolarità: TOI-849b ed è distante quasi 800 anni luce dalla Terra.

Nel nostro Sistema Solare “corpi” di queste dimensioni sono lontani dalla stella intorno alla quale orbitano, hanno tutt'altro aspetto e sono gassosi. Vedi i "nostri" giganti Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

E allora perchè questo singolare mostro che orbita intorno a una stella simile al nostro Sole, che ha una dimensione di poco inferiore a Nettuno, ha questo particolare e singolare aspetto? In un lontanissimo futuro diventeranno così anche i nostri quattro giganti gassosi?

LE DOMANDE

Potrebbe essere il nucleo rimasto di un gigantesco pianeta gassoso? Per ora il mistero è fitto, ma a spiegare lil perchè della sua esistenza ci ha provato un team di ricercatori guidato da David J.Armstrong dell'Università di Warwick in Gran Bretagna. Il team internazionale, composto da ben 120 scienziati, ha firmato lo studio che è stato pubblicato lo scorso 23 marzo.

Secondo gli studiosi «Anche l''interno dei pianeti giganti del nostro Sistema solare rimane poco conosciuto. Le difficoltà di osservazione portano a grandi incertezze nelle proprietà. Ecco perché gli esopianeti che hanno vissuto strani percorsi evolutivi possono fornirci una nuova strada per comprendere i loro nuclei».

LE IPOTESI

Per adesso le ipotesi che più di altre si fanno strada sono essenzialmente due: la prima è che la parte gassosa di TOI-849b sia stata letteralmente strappata via dalla vicina stella intorno alla quale orbita, mentre la seconda riguarda uno scontro titanico tra due pianeti giganti. Il tremendo urto tra i due avrebbe appunto “tirato" via tutta la parte gassosa del pianeta lasciandolo nella sua nudità rocciosa. I ricercatori, però, azzardano anche l'ipotesi dell'evoluzione temporale del suo disco protoplanetario. Certo è che queste stranezze osservate in un oggetto così distante da noi potrebbero chiarire la composizione e la stessa evoluzione dei nuclei rocciosi dei quattro pianeti giganti gassosi del nostro Sistema Solare.

LA SCOPERTA

TOI-849b è stato scoperto dal gruppo di astronomi coordinato da David J.Armstrong attraverso Tess (Transit Exoplanet Study Satellite), il telescopio spaziale della Nasa lanciato nell’aprile 2018. Oltre agli esopianeti, in poco più di due mesi, Tess ha anche osservato eventi come supernove in galassie lontane che sono state in seguito osservate da telescopi a terra.



(Il telescopio spaziale Tess durante la sua realizzazione a terra)

IL COORDINATORE DEL TEAM

«In effetti, fino ad ora -è stato il commento di Armostrong-, non abbiamo mai visto pianeti di quella densità di queste dimensioni prima d'ora. Un mondo roccioso così enorme dovrebbe aver costruito una spessa e densa atmosfera intorno ad esso, diventando un gigante gassoso simile a Giove. Ad ogni modo -prosegue- l'unica cosa chiara è che questo pianeta non ha seguito i normali modelli di evoluzione planetaria.E' strano non solo in confronto ai pianeti del nostro Sistema Solare, ma anche agli altri 4.000 e più esopianeti scoperti fino ad ora» FIno a quando gli scienziati non ne capiranno di più, quindi, sembra prooprio che TOI-849b sia la mosca bianca dei pianeti.

