Scienza, le dieci persone (e non solo) più importanti del 2023: fisici, medici e anche un "non umano" nell'elenco di Nature

Dicembre è quasi finito ed è tempo di bilanci e classifiche. Tra scoperte sorprendenti e questioni cruciali, il 2023 è stato per il mondo scientifico un anno fondamentale. Secondo «Nature», una delle più antiche e importanti riviste scientifiche esistenti, a distinguersi, però, sarebbero state dieci figure in particolare. A cui se ne aggiunge in realtà anche una "non umana".

L'elenco

Come ogni anno, anche per il 2023 «Nature», una delle più antiche e importanti riviste scientifiche esistenti, ha pubblicato l'elenco delle dieci figure più importanti e impattanti per il mondo scientifico.

Dieci persone che hanno contribuito a fare scoperte sorprendenti o a portare l'attenzione su questioni cruciali, con storie incredibili e degne di nota. Da ingegneri a fisici, passando per politici e medici, vediamo ora chi sono le figure più rilevanti del 2023.

KALPANA KALAHASTI

Ingegnere, manager e ricercatrice, Kalpana Kalahasti ha svolto un ruolo fondamentale per l'atterraggio di Chandrayaan-3 sulla Luna, portando l’India ad essere il quarto paese al mondo a raggiungere l’impresa.

MARINA SILVA

Come ministo dell'Ambiente brasiliano, Marina Silva ha contribuito a frenare la deforestazione nel suo Paese, oltre a ricostruire le istituzioni indebolite dal governo precedente.

KATSUHIKO HAYASHI

Creatore di uova vitali dalle cellule di topi maschi, con la sua impresa Katsuhiko Hayashi potrebbe aiutare a salvare specie sull’orlo dell’estinzione.

ANNIE KRITCHER

Fisico americano, Annie Kritcher ha aiutato la National Ignition Facility degli Stati Uniti a produrre reazioni nucleari da fusione, una volta osservate solo nelle bombe all'idrogeno e nelle stelle.

ELENI MYRIVILI

Ex politica e Chief Heat Officer delle Nazioni Unite, Eleni Myrivili sta aiutando il mondo a prepararsi alle minacce del cambiamento climatico.

ILYA SUTSKEVER

Ilya Sutskever è un pioniere di ChatGPT e di altri sistemi di intelligenza artificiale che stanno rivoluzionando la società.

JAMES HAMLIN

Grazie alle scoperte del fisico James Hamlin, sono stati individuati i difetti nelle sensazionali affermazioni sulla superconduttività a temperatura ambiente del fisico RangaDias.

SVETLANA MOJSOV

Grazie al suo ruolo nello sviluppo di farmaci dimagranti multimiliardari, anche la biochimica Svetlana Mojsov ottenuto il riconoscimento di «Nature».

HALIDOU TINTO

Scienziato e ricercatore, Halidou Tinto ha contribuito con i suoi test al lancio di un nuovo vaccino contro la malaria, che avverrà tra pochi mesi.

THOMAS POWLES

Medico e ricercatore, Thomas Powles ha condotto uno studio per il trattamento del cancro grave della vescica.

Rispetto agli anni passati, però, alle dieci figure se n'è aggiunta però anche un'altra: l'intelligenza artificiale. Un riconoscimento, questo, per il ruolo che l'AI sta avendo nello sviluppo e nel progresso della scienza.