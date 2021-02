La Nasa ha diffuso il primo audio registrato sulla superficie di Marte dal microfono del rover Perseverance. Dave Gruel, l'uomo che alla Nasa sovrintende alla dotazione fotografica e audio del nuovo robot inviato sul pianeta rosso, ha detto in un video: «Vi invito, se volete, a chiudere gli occhi e immaginarvi sulla superficie di Marte, e ad ascoltare ciò che succede intorno a voi».

La Nasa ha diffuso due audio. Nel primo, si sente anche il ronzio del rover in funzione, simile a quello di un rasoio elettrico. Ma il secondo, in cui è stato eliminato il rumore di Perseverance, è stupefacente: contiene soltanto quello del vento marziano.

Marte è nota agli scienziati per le turbolenze che possono verificarsi sulla sua superficie polverosa. Veri e propri "diavoli si sabbia", mini tornado che sono anche stati fotografati in passato dai rover Opportunity e Spirit, come quelli che a volte si vedono anche nel deserto del Sahara. Il clima ventoso è una delle variabili che andranno tenute in debita considerazione, quando si deciderà di inviare una colonia su Marte.

