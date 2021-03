Marte, prima esplorazione di Perseverance. Prossimo obiettivo: trovare tracce di vita

Il rover della Nasa, Perseverance, ha compiuto i primi test del sistema di trazione, e ha compiuto la prima passeggiata su Marte. Ora è pronto per andare a cercare tracce di forme di vita sul Pianeta Rosso.

Perseverance non è un robottino, ma un grosso veicolo che pesa all’incirca una tonnellata, dotato di sei robuste ruote disegnate per superare qualsiasi ostacolo.

APPROFONDIMENTI LA MISSIONE Marte, ecco il rumore del vento nella prima registrazione audio della... LA MISSIONE Marte, la Nasa si interroga sulle strane rocce delle prime foto... MARTE Marte, il messaggio nascosto nel paracadute di Perseverance: ecco... INVISTA Marte, lo spettacolare video dell’atterraggio del rover Perseverance

Marte, ecco il rumore del vento nella prima registrazione audio della Nasa

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021