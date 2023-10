Luna più vecchia di 40 milioni di anni, l'età svelata grazie ai cristalli riportati sulla Terra dagli astronauti della Missione Apollo 17

La Luna è più antica di quanto si pensasse, di ben 40 milioni di anni: si sarebbe dunque formata almeno 4,46 miliardi di anni fa. A svelarlo sono i cristalli lunari riportati sulla Terra dagli astronauti della Missione Apollo 17, l'ultima con equipaggio avvenuta nel 1972, e ora analizzati a livello atomico da un gruppo di ricercatori guidati dal Museo Field di Storia Naturale e dall'Università di Chicago.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Geochemical Perspectives Letters, sottolinea l'importanza dell'età del nostro satellite, visto il suo ruolo fondamentale nell'evoluzione della vita sulla Terra come la conosciamo: la Luna, infatti, stabilizza l'asse di rotazione del nostro pianeta, ed è il motivo per cui ci sono 24 ore in un giorno e le maree.

«L'energia dell'impatto sciolse la roccia che sarebbe poi diventata la superficie del nostro satellite - spiega Philipp Heck che ha coordinato lo studio guidato da Jennika Greer - quindi tutti i cristalli raccolti devono essersi formati dopo che questo oceano di magma lunare si è raffreddato».

La ricerca

Per riuscire a farsi raccontare dai frammenti la loro età, i ricercatori hanno usato una tecnica chiamata tomografia a sonda atomica: «Iniziamo affilando un pezzo del campione lunare fino a ottenere un frammento molto appuntito. Poi - racconta Greer - utilizziamo un laser per far evaporare gli atomi dalla superficie di quella punta. La velocità con cui si muovono gli atomi ci dice quanto sono pesanti, il che a sua volta ci dice di cosa sono fatti». Capire la composizione esatta dei cristalli è fondamentale per risalire al momento della loro formazione che, secondo i risultati, si colloca 4,46 miliardi di anni fa: la Luna, dunque, deve avere almeno quella età.