Iss, allarme nella notte: modulo russo fuori controllo. Paura per 7 astronauti

Venerdì 30 Luglio 2021, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 07:23

Emergenza sulla stazione spaziale: il modulo russo Nauka, il maledetto laboratorio dalla travagliatissima vita, è finito fuori controllo e ha fatto "deragliare" l'Iss con i 7 astronauti costretti a compiere manovre di riassetto in una situazione con pochi o punto precedente che hanno tenuto con il fiato sospeso le sale di controllo di Houston e di Mosca.

E' accaduto ieri sera tre ore dopo il tribolato attracco del Nauka avvenuto alle 15.29. Sembrava la fine della maledizione, di un'odissea durata quasi il doppio dell'Odissea visto che l'agenzia spaziale russa "combatte" con quel modulo-laboratorio ormai da venti anni al punto che c'era chi temeva ripercussioni sul vertice stesso dell'agenzia spaziale russa per colpa di questo progetto.

Stazione spaziale, manovra di emergenza

L'attracco, pur come mille difficoltà, era comunque avvenuto e alla Tsup, l'attempata sala di controllo moscovita, si erano alzati i calici perché davvero l'ultima settimana, con il modulo in viaggio da Bajkonur all'Iss non aveva fatto che riservare problemi con potenziali esiti catastrofici tipo la caduta incontrollata del modulo lungo 9 metri e pesante 22 tonnellate. A ogni modo Nauka si era agganciato "nominalmente" al boccaporto dell'Isse tutti aveva potuto finalmente respirare. Tre ore dopo l'allarme che ha costretto la Nasa e Roscomos a interrompere anche le riprese in diretta della vita dell'Iss finita fuori assetto e in piena emergenza e avvolta in una nuvola di detriti perché i motori del nuovo (anzi vecchissimo) modulo si erano accesi da soli facendo ruotare la stazione spaziale (vasta come un campo da rugby) di 45 gradi, un'enormità.

Paolo Ricci Bitti