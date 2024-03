Eclissi di sole l'8 aprile 2024: perché è importante (sarà totale) e dove si potrà vedere

Ha delle caratteristiche speicali la prossima eclissi totale di sole che avverrà l'8 aprile 2024.

Si verificherà nel pomeriggio e durerà diversi minuti. Cosa succederà? La Luna si posizionerà tra la Terra e il Sole, oscurandolo completamente. Si tratta infatto di un'eclissi totale: il cielo si rabbuierà completamente.

Sarà visibile solo in America settentrionale e solo in una stretta porzione di terra, una striscia che attraversa diagonalmente il Messico, gli Stati Uniti centrali e occidentali e una piccola parte del Canada.

Si stima che potranno osservarla circa 31 milioni e mezzo di persone.

Noi europei potremo vederla in streaming.

Per vederla da vicino invece dovremo aspettare l'agosto 2026: attraverserà le zone settentrionali della Groenlandia, dell'Islanda e della Spagna. Un'eclissi totale sarà nuovamente visibile in Spagna meno di un anno dopo, nell'agosto 2027. Dopo il 2027 un'eclissi totale si ripeterà in Europa solo nel 2061.

Come funziona una eclissi totale

Più la Luna è vicina e più il Sole è lontano, più lunga può essere l'eclissi. Questa eclissi durerà fino a 4 minuti e 28 secondi in alcune aree.

«Pochi minuti prima della totalità, quando il Sole diventa molto, molto sottile, c'è un modello di diffrazione della luce solare che si trova al suolo, ma che passa davanti a noi a mille miglia all'ora (1600 km/h) - dice Patricia Reiff, docente di fisica e astronomia alla Rice University -. Così la luce al suolo appare sottoforma di piccole increspature».

Del Sole si vedrà solo la sua "corona", insieme a un unico punto luminoso lungo il bordo della Luna, il cosiddetto "anello di diamante". Gli spettatori osservano l'effetto di un tramonto a 360 gradi. E cioè un bagliore rossastro. Durante l'eclissi dovrebbero vedersi Giove e Venere ai lati del Sole, insieme a Marte e Saturno. Se sarete in quella zona è obbligatorio ricordare che chi osserva un'eclissi deve munirsi di occhiali speciali.