La stella cannibale ha lasciato una traccia: una "cicatrice" fatta di metalli

Mercoledì 28 Febbraio 2024, 13:50

Gli astronomi hanno osservato un evento insolito che indica come una stella morta abbia assorbito un frammento di un pianeta che orbitava attorno a essa, lasciando una "cicatrice" metallica sulla sua superficie. Questa scoperta mette in luce la dinamica dei sistemi planetari anche nelle fasi finali della vita di una stella, suggerendo un possibile destino per il nostro sistema solare. I pianeti si formano da dischi di gas e polvere attorno a stelle neonate, ma quando queste invecchiano e muoiono, possono finire per consumare i pianeti e asteroidi che hanno contribuito a creare. Gli astronomi hanno studiato una stella morta, una nana bianca, distante circa 63 anni luce dalla Terra, tramite il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile. Hanno scoperto così una caratteristica metallica sulla superficie stellare, collegata a un cambiamento nel campo magnetico della stella, come riportato da uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. Il Dr. Stefano Bagnulo, autore principale della ricerca e astronomo presso l'Osservatorio Planetario di Armagh in Irlanda del Nord, ha affermato che il campo magnetico della stella gioca un ruolo chiave in questo processo di "cannibalizzazione". «Abbiamo dimostrato che questi metalli provengono da un frammento planetario grande quanto o forse più di Vesta, il secondo asteroide del Sistema Solare per dimensioni», commenta Jay Farihi dello University College di Londra, co-autore dello studio. «Sorprendentemente, il materiale non era mescolato uniformemente sulla superficie della stella», aggiunge John Landstreet dell'Università Occidentale canadese e dell'Osservatorio di Armagh, un altro co-autore. «Invece, questa cicatrice è concentrata - afferma Landstreet - e tenuta in posizione dallo stesso campo magnetico che ha guidato la caduta dei frammenti: niente di simile è mai stato visto prima».