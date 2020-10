Missione compiuta, la sonda Osiris Rex ha toccato l'asteroide Bennu: i frammenti raccolti arriveranno sulla Terra fra 3 anni

Nessuna immagine, solo segnali e con un ritardo di 17 minuti, tanto ci è voluto per sapere che Osiris Rex è riuscito nella sua missione di “accarezzare" l'asteroide Bennu. Il touch and go è avvenuto poco dopo la mezzanotte ora italiana ed è stato trasmesso in diretta dal canale live della Nasa.

Un segnale arrivato da 330 milioni di chilometri dalla Terra visto che Bennu compie un'orbita all'interno di quella di Marte. Le immagini dell'avvicinamento saranno rese note solo oggi e sempre entro stasera si saprà il quantitativo di sassolini raccolti dall'aspiratore del braccio robotico della sonda.

LA DIRETTA CON I DIVULGATORI DI CHI HA PAURA DEL BUIO

A fare compagnia ai tanti giovani appassionati italiani sono stati Matteo Miluzio e Lorenzo Colombo del conosciutissimo profilo Facebook Chi ha paura del buio. I due ricercatori hanno intrattenuto quasi mille persone spiegando per filo e per segno tutte le fasi dell'avvicinamento di Osiris Rex a Bennu. Ospite d'eccesione anche Maurizio Pajola, lo scienziato italiano coinvolto nella missione Nasa

(La diretta di Matteo Miluzio e Lorenzo Colombo)

LA MISSIONE

Scopo principale della missione Osiris Rex è quello di prelevare dal piccolo asteroide alcuni frammenti di roccia vecchi di 4,5 miliardi di anni, l'epoca in cui il nostro pianeta si stava ancora formando, e riportarli sulla Terra. Fino ad adesso un'impresa del genere è riuscita solo all'Agenza giapponese Jaxa con la missione Hayabusa 2 che aveva prelevato materiale dall’asteroide 162173 Ryugu lo scorso anno. I frammenti raccolti questa notte faranno ritorno a bordo della sonda fra tre anni, verosimilmente nel settembre del 2023.

LA NASA

Festa e applausi nella sala di controllo della missione per il successo della sonda: «Se l'evento di raccolta dei campioni ha fornito un campione sufficiente -è il commento dei responsabili della missione-, il team di Osiris Rex comanderà alla navicella di iniziare a stivare il prezioso carico primordiale per iniziare il suo viaggio di ritorno sulla Terra nel marzo 2021. Altrimenti ci si preparerà per un altro tentativo a gennaio».

