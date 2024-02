William, l'assenza "preoccupante" alla commemorazione di Re Costantino (suo padrino): gli indizi che allarmano

L'assenza di William ieri alla commemorazione per Re Costantino di Grecia ha messo in allarme il Regno Unito. Il principe di Galles ha disdetto il suo impegno un'ora prima della cerimonia «per motivi personali» e Buckingham Palace si è subito affrettata a specificare che «Kate sta bene». Ma cosa è successo allora?

L'assenza allarmante

Re Carlo, in questo momento, è sotto cura per il trattamento del cancro che gli è stato diagnosticato qualche settimana fa, dunque la sua presenza non era attesa. Il futuro re d’Inghilterra, invece, doveva omaggiare il re defunto in questo giorno con una lettera e avrebbe dovuto farlo nel corso della funzione che si sta è tenuta nella cappella di San Giorgio. «Re Costantino era il suo padrino, la sua assenza a causa di una questione personale è certamente inaspettata - dicono gli esperti reali - Questo sarà un evento a cui William sarà estremamente triste di non aver potuto partecipare». Il biografo reale Phil Dampier ha detto a MailOnline che la mossa è “preoccupante”. In assenza di Re Carlo e di William, la regina Camilla ieri era il membro più anziano della famiglia reale, insieme al principe Andrea che godeva di un ruolo di primo piano mentre guidava a piedi gli altri reali alla funzione nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Con loro c'erano anche la principessa Anna, insieme alla figlia Zara, il marito Mike Tindall, l'ex moglie di Andrea Sarah Ferguson e la figlia Beatrice.