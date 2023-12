Visite fiscali dipendenti pubblici in malattia, le nuove fasce orarie: 10-12 e 17-19 tutti i giorni (anche domeniche e festivi)

La notizia è di novembre, quando la sentenza del Tar del Lazio aveva reso necessarie nuove indicazioni per gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici in malattia. Il 22 dicembre la nota dell'Inps ha adeguato le fasce di reperibilità: l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 stabiliva fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, estese anche a giorni non lavorativi e festivi. Ma la sentenza del Tar ha invalidato quel decreto. E in attesa del nuovo o di una revisione della sentenza del Tar del Lazio, l’Inps ha comunicato che le visite mediche di controllo domiciliare per i lavoratori pubblici si svolgeranno ora nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.