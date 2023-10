Bonus 3000 euro per i dipendenti in scadenza: requisiti, chi ne ha diritto e come ottenerlo

Si chiama anche bonus 3000 euro ed è in scadenza. Cos'è? Un fringe benefit. Per il 2023 il governo ha deciso di aumentare il limite di esenzione dalla tassazione ordinaria per i "compensi in natura", concessi cioè sotto forma di beni e servizi, dal datore di lavoro ai dipendenti con figli a carico. Va precisato che è comunque il datore di lavoro a decidere se erogare o meno il beneficio.

Bonus benzina, quando arrivano gli 80 euro sulla Social card e per cos'altro si può usare il sostegno