Visite fiscali, tagliato l’orario agli statali. Il Tar: «Le ore di reperebilità devono scendere a 4»

La scena è rimasta impressa nella memoria collettiva. Il vigile di Sanremo che timbrava al tornello in braghe. Emblema dell’era dei “furbetti del cartellino” tra i dipendenti pubblici. Ma quell’epoca è ormai archiviata. Quel vigile è stato assolto, con tanto di scuse e risarcimento. E ora iniziano a cadere una serie di norme sui dipendenti pubblici eredità di quel periodo. La prima a finire nel mirino è stata la fascia oraria per le visite fiscali per la malattia nel settore pubblico che, rispetto a quella del settore privato, è decisamente più lunga: 7 ore contro 4.

Visite fiscali, il Tar del Lazio: illegittime le differenze tra pubblico e privato, annullato decreto Madia-Poletti. Cosa cambia dopo la sentenza