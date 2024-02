Veronica Lario, l'amore (e il divorzio) con Silvio Berlusconi e la carriera di attrice: chi è l'ex first lady spesso nell'ombra

Silente, ma anche molto discussa. La figura di Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, è indissolubilmente legata a quella dell'ex premier Silvio Berlusconi, che conosce nel 1980 e sposa nel 1990. La sua carriera è iniziata come attrice di teatro, ma ben presto le vicende di vita della bolognese sono passate alla ribalta, per cambiare definitivamente. Una first lady nell'ombra, ma non sempre e non su tutto. Una delle prime vicende a fare discutere di più nacque proprio dalle parole che Veronica Lario pronunciò in risposta alla candidatura delle “veline” in Forza Italia alle elezioni Europee, «ciarpame senza pudore», furono le parole di Veronica Lario in un'intervista all'Ansa, per poi aggiungere che in tutta quella vicenda lei e i figli sono state vittime e non complici. Una dichiarazione due anni dopo l'uscita delle fotografie del marito ritratto in compagnia di più di una ragazza a Villa Certosa.