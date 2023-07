Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di armi a Taiwan per un valore di oltre 300 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn. Per la prima volta, inoltre, gli equipaggiamenti militari per Taipei saranno prelevati direttamente dalle scorte americane, una mossa destinata ad irritare ulteriormente la Cina.

L'annuncio non include un elenco dei sistemi d'arma forniti.