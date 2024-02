Un ragazzo una ragazza, il testo e significato della canzone dei The Kolors a Sanremo 2024

I The Kolors partecipano a Sanremo 2024 con la canzone “Un ragazzo una ragazza”(di D. Petrella - An. Fiordispino - F. Catitti - D. Petrella - An. Fiordispino - Al. Fiordispino Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/ Baraonda Edizioni Musicali/The Beautiful Ones Milano - Napoli - Bergamo - Milano ).