Ucraina, Rustan Umerov: chi è il tataro scelto da Zelensky per guidare il ministero della Difesa. I nonni deportati da Stalin a Samarcanda

Arriva Rustan Umerov, va via Oleksii Reznikov, "convinto" a dimettersi dal presidente Volodymyr Zelensky. Pesante avvicendamento nel governo ucraino che ha giubilato il ministro della Difesa, ovvero colui che già da prima dell'aggressione russa coordinava le forze armate russe. Molti osservatori ritengono che Reznikov paghi i risultati della controffensiva avviata in Primavera che non sono ritenuti all'altezza delle aspettative.