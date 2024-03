Transnistria e il traffico di armi nucleari che spaventa l'Europa. «Passaggio incontrollato»

Il rischio di armi nucleari in Transnistria è concreto. Questa è la nuova minaccia di Putin. Un grave rischio per la sicurezza dell’Europa, come sottolineato dall'Onu. Il Consorzio dell’Unione europea per la non proliferazione e il disarmo sostiene che ci sono forti prove che la Moldavia sia stata usata come Paese di transito per materiali nucleari. Ma non solo. In particolare, «il territorio incontrollato della Transnistria rende la lotta al traffico nucleare ancora più impegnativo ma anche le questioni relative alla gestione delle scorie radioattive sono di crescente preoccupazione».

