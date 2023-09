Traghetto in Grecia, morto mentre cerca di salire: spunta un nuovo video. La nave va via e le urla dalla banchina: «Prendetelo»

«Prendetelo, salvatelo». Sono le urla di alcune persone che dalla banchina assistono al passeggero che sta annegando dopo esser stato spinto giù dalla rampa del traghetto in Grecia. La vittima, Antonis Karyotis, 36enne di Creta, era giunto in ritardo sul molo del porto di Pireo, ad Atene, e ha tentato di imbarcarsi mentre la nave era in procinto di salpare. I membri dell'equipaggio della Blue Horizon lo hanno respinto e lui è scivolato in acqua con il traghetto che è partito come nulla fosse. Le nuove immagini sono state filmato dal passeggero di un'altra nave ormeggiate in porto.