Totti e Ilary Blasi, udienza infuocata il 20 settembre: lui porterà nomi e prove degli amanti di lei

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere molto, sopratutto dopo le ultime novità. L'estate era in pieno svolgimento e sia Francesco che Ilary hanno viaggiato molto con i loro rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Bastian Muller, e i loro figli, portandoli prima in America con il papà e poi al mare con la mamma.