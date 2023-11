Tempesta Federico, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge intense e crollo delle temperature. Dove e quando, le previsioni

Allerta arancione in dieci dipartimenti in Francia per la tempesta Federico. nella regione delle Fiandre Occidentali non e escluso il rischio di alluvioni. il Royal Meteorological Institute, l’istituto meteorologico nazionale, ha emesso un codice giallo che vuol dire piogge intense o pioggia estesa e continua. Nello specifico si teme che la provincia, di cui Bruges e capoluogo, «potrebbe vedere fino a 15 litri di acqua per metro quadrato, il che significherebbe piu inondazioni». Nei villaggi di Woumen e Merkem circa 25 case sono state evacuate preventivamente a scopo precauzionale.

Temporale in arrivo a Napoli, è allerta meteo: dove e quando. Le previsioni dei prossimi giorni