Cannes 2024, le pagelle dei look della terza serata: Claudia Gerini (9) bellezza italiana, Nadine Labaki (10) strepitosa

Si apre oggi la terza giornata del Festival del Cinema di Cannes e i riflettori non solo sono accesi, ma sono proiettati sui look delle tantissime attrici e attori, oltre che star internazionali che prenderanno parte alla sfilata sul red carpet. Da grandi star ci aspettiamo look memorabili, speriamo sia così. Ecco le nostre pagelle dei look