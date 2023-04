Susanna Messaggio, età, i 3 matrimoni, la morte della prima figlia e la carriera: chi è l'ospite di Silvia Toffanin

Susanna Messaggio torna in tv, ospite a Verissimo. Oggi, sabato 1° aprile, torna l'appuntamento con il rotocalco di Mediaset. Silvia Toffanin è pronta ad aprire le porte della sua "casa" per ospitare tanti volti dello spettacolo che si racconteranno senza filtri nel suo salotto. L'appuntamento per i telespettatori è alle 16.30 su Canale 5. Insieme alla conduttrice, ci saranno anche Piccolo g e Gianmarco eliminati dal Serale di Amici, l'ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini con la moglie Paola Angelini. Marina Occhiena ricorderà Franco Califano a dieci anni dalla sua scomparsa. E infine, Virna Toppi e Nicola del Freo i primi due ballerini della Scala di Milano che fanno coppia anche nella vita privata. Ma chi è Susanna Messaggio?