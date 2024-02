Strage Altavilla, il ruolo della setta «di 10 adepti» nel massacro. E la 17enne Miriam mandava messaggi agli amici del fratello per allontanare i sospetti

Massimo Carandente e la sua compagna Sabrina Fina erano a capo di una vera e propria setta. Circa dieci persone, che si riunivano periodicamente e tra i quali c'era anche Giovanni Barreca, il muratore che ha ucciso la moglie Antonella Salomone e i figli Kevin ed Emanuel insieme alla coppia e alla figlia Miriam. Quei riti di "purificazione" dal demonio hanno un'origine proprio in quel gruppo che si trovava per pregare, guidato dal sedicente mental coach Carandente. E ora gli inquirenti non hanno più dubbi: il gruppo era formato da circa dieci persone, che verranno ascoltate nell'ambito delle indagini.