Da una parte la soddisfazione per gli aumenti in busta paga da dicembre, tredicesima compresa, dall'altra i primi dubbi che il futuro scenario salariale legato al taglio del cosiddetto cuneo possa vanificare almeno in parte i benefici attesi dagli oltre 430mila lavoratori della pubblica amministrazione che lavorano nella polizia, nell'esercito e nei vigili del fuoco.