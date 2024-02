Dal ritorno dello Show dei Record a Wim Wenders, cosa vedere stasera in tv? Film, serie e programmi in onda oggi (4 febbraio)

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie, talk show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Da Che tempo che fa, sulla Nove, con in studio Fiorello e Amadeus, al debutto della nuova stagione dello Show dei Record condotto da Gerri Scotti. seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 4 febbraio, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.