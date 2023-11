Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 22 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Da «Noi e...», la serata charity per raccogliere fondi a sostegno dell'Unicef di Rai 1, alla prima puntata di «Io canto generation» su Canale 5, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, anche tanta attualità con «Fuori dal coro» e «Chi l'ha visto?», tanto cinema con «Stolen» su Italia 1 e musica con la quarta puntata dei Live di «X Factor» in chiaro su TV8.

Anna Kanakis è morta, l'attrice ed ex Miss Italia (a soli 15 anni): aveva 61 anni

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 22 novembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.