Soleimani, chi era il “ladro di capre” diventato generale e braccio armato di Khamenei

Qassem Soleimani il generale iraniano​ dei Guardiani della Rivoluzione venne ucciso da un drone statunitense nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad il 4 gennaio del 2020 per ordine dell'allora presidente Donald Trump. Il quarto anniversario della morte di Soleimaini è stato macchiato di sangue in seguito ad una duplice esplosione che ha fatto una strage nel cimitero dei martiri di Kerman dove è sepolto. Le autorità iraniane non hanno esitato a parlare di «attentato terroristico».