Philippe de Gaulle morto l'ammiraglio figlio del celebre generale Charles: aveva 102 anni

L'ammiraglio Philippe de Gaulle, figlio del generale Charles de Gaulle, valoroso combattente durante la Seconda guerra mondiale, che ha avuto una brillante carriera nella Marina francese, è morto a Parigi nella notte tra martedì 12 e mercoledì 3 marzo all'età di 102 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un post del figlio Pierre X. Philippe de Gaulle era nato a Parigi il 28 dicembre 1921 ed era il primo figlio di Yvonne Vendroux e del capitano Charles de Gaulle. Contrariamente a una persistente leggenda, Philippe de Gaulle non era il figlioccio di Philippe Pétain. Ma Pétain stimava molto Charles de Gaulle. A testimonianza del loro legame, che risale al 1912, il Maresciallo Pétain dedicò la sua foto al neonato con queste parole: «Al giovane Philippe che, spero, seguirà le orme di suo padre».

Nonostante una carriera di successo nella Marina francese, Philippe de Gaulle ha vissuto gran parte della sua vita all'ombra del celebre padre, che fu capo della Francia libera, poi dirigente del Comitato francese di Liberazione nazionale durante la seconda guerra mondiale, presidente del governo provvisorio della Repubblica francese dal 1944 al 1946, presidente del Consiglio dei ministri francese dal 1958 al 1959, creatore della V Repubblica e presidente della Repubblica francese dall'8 gennaio 1959 al 28 aprile 1969.

L'Amiral de Gaulle, mon père, est parti cette nuit. Saluons la mémoire d'un père formidable et d'un grand Français, dont le sens du devoir n'avait d'égal que l'élégance et la modestie. Vision, honneur et simplicité, c'est cela finalement le gaullisme. Merci mon Cher Papa!

