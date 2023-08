Smartphone e pc, addio prese: le batterie si ricaricano a distanza (attraverso l'aria). Ma è davvero sicuro?

In un appartamento in cui vive una famiglia tipo italiana ci possono essere oltre venti dispositivi connessi e dotati di batterie ricaricabili, che hanno periodicamente bisogno delle nostre attenzioni. Che sia lo smartphone - che raramente supera una giornata di autonomia - oppure il tablet, il gamepad, lo spazzolino elettrico, l’aspirapolvere senza fili, dobbiamo quotidianamente controllare lo stato di carica e, spesso e volentieri, correre ai ripari. Inevitabile, quindi, armeggiare continuamente con cavi, alimentatori, prese USB, adattatori. E se ce ne dimentichiamo, sono dolori. Ma cosa faremmo se esistesse un sistema completamente wireless e sicuro, che ci permetterebbe di dimenticarci tutto questo? Non il solito caricatore magnetico, che ci fa ricaricare lo smartphone appoggiato su un supporto, ma un sistema che possa alimentare tutti i nostri dispositivi contemporaneamente, da un punto lontano della nostra stanza?