Sinner-Zverev e Arnaldi-Alcaraz: dove vederle, orario e avversari delle sfide Us Open di lunedì

Sinner-Zverev e Arnaldi-Alcaraz. Agli ottavi degli Us Open gli italiani ancora in corsa se la vedranno con due avversari di livello. I match sono in programma domani, lunedì 4 settembre. Dove vedere Sinner e Arnaldi? Da stabilire ancora gli orari delle due sfide con la prima partita degli ottavi di finale che inizierà alle 17 italiane. Si potrà assistere alle partite su SuperTennis, canale 212 del decoder Sky. Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now.

