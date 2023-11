Sinner, chi c'è nel suo staff: l'allenatore, il supercoach Cahill, il manager-amico Vittur e la fidanzata

Jannik Sinner è l'uomo del momento, in Italia e non solo. L'altoatesino ha riaccesso la passione per il tennis azzurro, dando un nuovo impulso a un movimento che non ha mai ricevuto così tanta attenzione come nei giorni delle Atp Finals di Torino. Merito del 22enne di San Candino, che dopo aver eguagliato il miglior piazzamento di un italiano nella classifica Atp (ovvero il quarto posto di Panatta), è diventato il primo azzuro di sempre a qualificarsi alle semifinali delle Finals, il torneo che mette di fronte i migliori otto del mondo. Tre vittorie in tre match, conquistate contro Stefanos Tsitsipas, il super favorito e campione in carica Novak Djokovic e Holger Rune, che gli hanno garantito il passaggio del turno da primo del girone. Ma dietro alla crescita di Jannik c'è un lavoro che parte da lontano e che vede impegnato uno staff di livello assoluto.