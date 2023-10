Sospensioni e sei in condotta, la stretta: ecco cosa cambia per gli studenti con il disegno di legge sulla scuola

Stretta su sospensioni e voto in condotta. Sanzioni più severe in vista per gli indisciplinati sui banchi di scuola. Lo scorso settembre il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per la revisione della valutazione del comportamento degli studenti e la riforma dell’istituzione del ciclo formativo tecnologico-professionale e ora il documento è all’esame del Parlamento. Tra i punti salienti c’è la revisione del voto in condotta, con un intervento che, ha commentato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, «mira a ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza dei docenti, assicurando un ambiente di lavoro sereno per il personale scolastico e un percorso formativo efficace per gli studenti».