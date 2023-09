Scuola, tutti i bonus del 2023. Dai libri, ai trasporti fino all'esonero delle tasse: ecco come risparmiare

Scuola, tutti i bonus del 2023/2024. Molte famiglie si stanno trovando in difficoltà con l'inizio dell'anno scolastico. Come ogni anno, il ritorno sui banchi porta con sé dei costi molti elevati tra tasse, affitti, libri e trasporti. Le ultime stime parlando di una spesa media per ogni studente pari a circa 1.200 euro. Per questo, il governo ha messo in campo una serie di aiuti volti ad alleggerire i costi che i genitori e i giovani devono affrontare. Ecco i bonus disponibili e alcuni consigli su come risparmiare.