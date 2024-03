In arrivo giorni complicati per chi viaggerà in Germania perché sono previsti diversi scioperi nei trasporti, indetti dai lavoratori di Lufthansa e Deutsche Bahn che reclamano sia aumenti salariali che riduzioni dell'orario di lavoro. Sono previste molte cancellazioni di voli e una paralisi di treni e metro.

