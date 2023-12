Sciopero trasporti oggi 15 dicembre, orari e fasce di garanzia: a Roma stop per 4 ore, a Napoli doppia agitazione

Confermato lo sciopero dei trasporti di venerdì 15 dicembre. Salvini ha però precettato l'agitazione, riducendola a 4 ore. «Il diritto allo sciopero per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Quindi ho il diritto, anzi il dovere garantire la mobilità e l'utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto», ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti. Restano però disagi in molte regioni. Orari, fasce di garanzia e sigle sindacali: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cotral, il 15 dicembre sciopero di 24 ore Usb e Orsa