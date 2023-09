Sciopero aerei venerdì 29 settembre di 24 ore, gli orari e i voli garantiti. Giornata da bollino nero

Non solo lo sciopero dei trasporti pubblici di 4 ore. Venerdì sarà una giornata nera per il trasporto aereo: prevista una giornata da bollino nero con lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell'handling. A proclamare lo stop la Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl ma «non è stata raggiunta una intesa soddisfacente» e quindi è stato confermato lo sciopero, spiegano le sigle sindacali.