Sanremo 2024, il totonomi dei big in gara: domani l'annuncio di Amadeus. Serate, conduttori e giovani. Cosa sappiamo finora

Alle sue spalle una cornice con dentro i Dischi d’oro e di platino vinti dagli artisti che ha portato in gara in questi anni, omaggio dei discografici con tanto di «Grazie Amadeus» scritto al centro del quadro. Sul tavolo, un quadernone la cui copertina recita: «Stop thinking. Let’s things happen», «Basta pensare: lascia che le cose accadano». Davanti al cellulare che lo riprende Amadeus riflette tra sé e sé: «Hai ragione, basta pensare. Scriviamo l’elenco dei cantanti in gara». Il conduttore apre il quadernone, fa per scrivere il primo nome dell’elenco, ma poi si ferma: «Domani al Tg1, alle 13.30. Adesso non potete guardare quello che scrivo», dice, e con la mano copre l’obiettivo. A meno di ventiquattro ore dall’annuncio dei nomi dei big in gara al Festival, sale la febbre Sanremo 2024. E anche Amadeus stesso si diverte a stuzzicare la curiosità degli spettatori, che da giorni si chiedono chi saranno gli artisti che dal 6 al 10 febbraio prossimo gareggeranno sul palco del Teatro Ariston della Città dei Fiori.

Amadeus sta scrivendo il listone dei Big di #Sanremo2024.

Domani al TG1 delle 13:30 dirà tutto, ma proprio tutto#TG1 pic.twitter.com/OVtHtNtLxs — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 2, 2023