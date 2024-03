Samp/T Mamba, cosa è il sistema missilistico. La Slovacchia: «Roma li ritira, perdiamo difesa antiaerea»

Il post su Facebook del premier slovacco Robert Fico ha fatto tornare in primo piano il sistema missilistico SAMP/T Mamba. La Slovacchia ha perso infatti la sua difesa aerea dopo aver ricevuto un annuncio da Roma che gli italiani volevano indietro l'impianto installato lo scorso anno nei pressi di Malacky al nordovest da Bratislava. Il sistema missilistico SAMP/T Mamba, noto anche come Sistema di Difesa Aerea a Medio Raggio Terrestre (SAMP/T), è un sistema di difesa antiaerea di nuova generazione sviluppato congiuntamente da Italia e Francia. Progettato per intercettare e distruggere una vasta gamma di minacce aeree, compresi aerei, missili da crociera e missili balistici tattici, il SAMP/T rappresenta un componente cruciale delle capacità di difesa aerea di entrambi i paesi.

