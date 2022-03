Guerra Mondiale, la proposta che fa discutere: «Serve l'Iron Dome per difendere Berlino dai missili russi»

In Germania la minaccia Putin è vista molto seriamente e nessuno prende sottogamba la possibilità di un conflitto mondiale, che vada al di là dell'Ucraina. Il primo al alzare l'attenzione è stato il cancelliere Olaf Scholtz, che ha annunciato 100 miliardi per le spese militari. E c'è chi ha già proposto come investire parte del budget.

APPROFONDIMENTI DIPLOMAZIA La posizione della Cina sulla guerra BOLLETTE Gas russo, l'Italia può far fronte all'eventuale... MONDO In Ucraina soldati russi «demoralizzati e violenti» LA STORIA Ucraina, DiCaprio dona 10 milioni di dollari alle forze armate:... LA GUERRA Nato-Russia, il generale Deverell: «Scontro inevitabile,...

Il portavoce della politica di difesa della fazione sindacale Florian Hahn, ha proposto la costruzione dell'Iron Dome intorno a Berlino, il sistema di difesa anti-missili che lo scorso anno Tel Aviv ha usato - con successo - per difendersi dagli attacchi dei palestinesi.

Ucraina, morti oltre 12.000 soldati russi. Kiev: «Avanzano lenti, sono demoralizzati e iniziano a saccheggiare»

L'arcivescovo di Kiev Shevchuck rompe il tabù e implora la no-fly-zone: «Chiudete i cieli ucraini»

Cos'è Iron Dome?

«Dobbiamo proteggerci dai missili della Russia, rinforzando le difese aeree. Vista la tirannia di Putin, ci si deve aspettare qualunche cosa. Città come Berlino o Varsavia, sono raggiungibili facilmente. Servirebbe Iron Dome», dice il politico. Ma di cosa si tratta effettivemente? Il suo nome significa letteralmente "cupola di ferro". Si tratta di decine di lanciarazzi, armati con centinaia di missili posizionati verso il cielo, che devono intercettare aerei nemici o missili diretti verso la città.

Il costo stimato per realizzarlo è di 10 miliardi di dollari. È un sistema di difesa studiato da Israele e realizzato nel 2011. Secondo il Jerusalem Post, il Ministero della Difesa israeliano «è in trattative con un certo numero di paesi europei riguardo alla vendita del sistema di difesa Iron Dome" per proteggere le forze Nato dispiegate in Afghanistan e in Iraq».