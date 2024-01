Drone su San Pietroburgo, è il primo attacco di Kiev. Ecco la strategia della paura (e la risposta di Putin)

I droni ucraini continuano a colpire in profondità nel territorio russo. Un velivolo senza pilota è stato abbattuto per la prima volta sopra San Pietroburgo, quasi mille chilometri dal confine, cadendo tuttavia su un deposito di gasolio che ha preso fuoco. L'attacco, di cui ha dato notizia il sito locale russo Fontanka, è avvenuto nel distretto di Kolpino, a sud-est del centro, ed è stato rivendicato come altri recenti dai servizi segreti militari di Kiev.