Rosanna Fratello, dalla copertina di Playboy al matrimonio, passando per i figli e i nipoti: chi è la cantante ospite a Verissimo

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche la cantante e attrice Rosanna Fratello.

Rosanna Fratello, chi è

Elda Rosanna Fratello - questo il nome all'anagrafe - nasce a San Severo il 26 marzo 1951 (ha 72 anni) è una cantante e attrice. Ancora bambina si trasferisce a Cinisello Balsamo, città in cui trascorre l’infanzia e l’adolescenza; il padre crea in quel comune una piccola azienda di ossidazione anodica che gestisce insieme al figlio (e fratello di Rosanna) Antonio. Inizia la carriera di cantante nel 1967, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le fa incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo 1967, È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo. Nello stesso anno, a dicembre, vince la seconda edizione del Festival della Canzone Italiana di Santa Sofia di Romagna.