Ilary Blasi, dalla separazione con Totti al caffè con Cristiano Iovino: oggi a Verissimo tutta la verità della showgirl

Dopo il successo di "Unica", il docufilm di Netflix uscito il 24 novembre, Ilary Blasi torna ospite a Verissimo per raccontare nuovi dettagli sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti e per presentare "Che stupida", il suo libro in uscita il 30 gennaio. Nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice e showgirl sarà protagonista di un'intervista esclusiva. Appuntamento quindi oggi, dalle 16.30 su Canale 5.

